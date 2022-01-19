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Умер судья шоу «Топ-модель по-американски» Андре Леон Телли

Общество
Умер судья шоу «Топ-модель по-американски» Андре Леон Телли
Global Look Press  /  Sonia Moskowitz

Нью-Йорк, 19 января. Знаменитый журналист и бывший креативный директор американского журнала Vogue Андре Леон Телли скончался 18 января в Нью-Йорке. Ему было 73 года.

Сообщение о кончине судьи популярного проекта «Топ-модель по-американски» появилось на официальной странице журналиста в Instagram. Представители эксперта в области моды не указали, что стало причиной смерти Андре Леон Телли.

В публикации напомнили о достижениях журналиста и его вкладе в мир моды. Представители Андре Леон Телли отметили, что он был доверенным лицом многих именитых дизайнеров, в том числе Карла Лагерфельда. Для поклонников журналиста новость о кончине эксперта стала шоком. Интернет-пользователи выразили свои соболезнования в связи с кончиной Андре Леон Телли.

Неделю назад стало известно о смерти журналиста Михаила Зеленского, который ушел из жизни в возрасте 46 лет. Телеведущего похоронят на Троекуровском кладбище.

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