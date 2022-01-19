Чекунков заявил о необходимости инвесторов принять решение по мосту на Сахалин

Южно-Сахалинск, 19 января. Мост на Сахалин — это крупный инвестпроект. Поэтому решение о его целесообразности должны принимать именно инвесторы, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В конце лета прошлого года вице-премьер, полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев отметил, что Правительство РФ сейчас проводит работу над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое веское для страны решение может только президент Владимир Путин.

«Это крупный инвестиционный проект. Решение должны принять инвесторы. Если видят грузопоток и экономическую целесообразность», — подчеркнул Чекунков в беседе с РИА Новости.

Недавно три школы и детский сад эвакуировали из-за сообщений о минировании на Сахалине. Всех учеников и сотрудников вывели из здания, на место оперативно прибыли оперативные службы и провели все необходимые проверки.