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Социолог Копатько сомневается, что Порошенко снова станет президентом Украины

Политика
Социолог Копатько сомневается, что Порошенко снова станет президентом Украины
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 19 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко вряд ли вновь сможет возглавить государство. Об этом заявил социолог Евгений Копатько.

Согласно мнению ряда политологов, миллиардер вновь намерен вступить в борьбу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующих выборах. Эксперт описал шансы успешной кампании олигарха.

«Я думаю, что они невелики на сегодняшний день и вообще. По той простой причине, что мы не знаем, чем закончится завтрашний день (19 января суд изберет меру пресечения для политика — Прим. ред.). Предположим, его закрывают, ему предъявляют обвинения и власть поступает так, как планировала и предполагала», — отметил социолог.

Социолог Копатько сомневается, что Порошенко снова станет президентом Украины
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что нынешнее правительство может надавить на Порошенко и его окружение. Однако есть вариант, что бывший президент сработает детонатором, поскольку население Украины раздроблено и недовольство продолжает расти. По его мнению, полные выводы о судьбе олигарха можно делать только после решения суда.

Ранее исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что Порошенко не сможет устроить в стране новый государственный переворот, поскольку ему не позволят сделать это США. Он уверен, что у Вашингтона есть более эффективные рычаги для нового Майдана.

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