Сильный ветер и снегопады обрушились на Сочи

Сочи, 19 января. До 17 мм осадков выпало в Сочи за минувшую ночь, снегопады прошли предгорных районах, на побережье выпал мокрый снег, сообщает источник ФАН.

Серьезных нарушений в работе коммунальной и дорожной инфраструктуры не зафиксировано. На территории города ветром повалено 19 деревьев, большая часть которых уже убрана. Расчистка дорог и тротуаров велась всю ночь и продолжается в настоящее время.

Федеральное агентство новостей /

Всего на работах задействовано 265 единиц техники, за сутки израсходовано свыше 1,2 тыс. тонн противогололедных материалов. Общественный транспорт Сочи утром вышел на линию по расписанию. Но на ряде маршрутов движение временно осуществляется не до конечных остановок.

Федеральное агентство новостей /

В целях безопасности населению рекомендуют передвигаться в направлении горного кластера на оборудованных зимней резиной автомобилях. До конца суток в Сочи продолжит действовать штормовое предупреждение. На море волнение достигает пяти баллов.