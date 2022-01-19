Социолог Копатько: украинская власть побаивается Порошенко

Москва, 19 января. Нынешнее правительство Украины побаивается бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил социолог Евгений Копатько.

Экс-глава государства вернулся на родину из Варшавы 17 января 2022 года. Его пытались задержать еще в аэропорту, но не стали этого делать. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, с чем это связано.

«Вы знаете, наверное, все-таки власть его побаивается. С другой стороны, сидение вот этих — это вызвало гомерический хохот по поводу того, как это вчера происходило. И поддержки силовой вроде не было, и судьи часов пять сидели в «предбаннике», решали вопрос с его задержанием. Я думаю, что пошло не так что-то в администрации президента», — отметил социолог.

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Он добавил, что если Порошенко предъявят государственную измену, арестуют имущество, то властям придется до конца добиваться положительного решения. Если они снимут обвинения, то это покажет их слабость.

Ранее исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что Порошенко является отцом коррупции на Украине. По его мнению, он не может строить из себя борца с преступностью, когда в прошлом нередко был связан с подобными схемами.