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СКР организовал проверку по факту хищения коллекции скифского золота из Крыма

  /   Обновлено: 19 января 2022 09:10
Политика
СКР организовал проверку по факту хищения коллекции скифского золота из Крыма
wikipedia.org  /  Derzsi Elekes Andor

Москва, 19 января. Следователи СК России инициировали доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит крымским музеям.

Информацию предоставил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Следственным комитетом (России. — Прим. ред.) проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — отметил Молохов.

По его словам, в 2014 году бывшие сотрудники Министерства культуры РФ и их коллеги в Республике Крым подписывали документы, по которым артефакты не были своевременно переданы в российские музеи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента России Владимира Путина привлечь Генпрокуратуру к суду по делу о принадлежности скифского золота.

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крым скр скифское золото
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