СКР организовал проверку по факту хищения коллекции скифского золота из Крыма

Москва, 19 января. Следователи СК России инициировали доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит крымским музеям.

Информацию предоставил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Следственным комитетом (России. — Прим. ред.) проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — отметил Молохов.

По его словам, в 2014 году бывшие сотрудники Министерства культуры РФ и их коллеги в Республике Крым подписывали документы, по которым артефакты не были своевременно переданы в российские музеи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента России Владимира Путина привлечь Генпрокуратуру к суду по делу о принадлежности скифского золота.