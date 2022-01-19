DPA: Меркель предложили возглавить один из органов ООН

Берлин, 19 января. Бывшему немецкому канцлеру Ангеле Меркель предложили возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам в ООН.

С таким предложением к Ангеле Меркель выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в ООН.

Гутерреш направил предложение экс-канцлеру Германии в письме. Она пока не ответила. Однако в ООН считают, что Меркель вряд ли ответит утвердительно.

Ранее Меркель анонсировала книгу о своей политической карьере. Она намерена поделиться с публикой воспоминаниями о своих политических решениях и работе на посту главы немецкого кабмина.

Как отметила бывшая глава бюро председателя кабмина Беате Бауманн, у Меркель нет намерения пересказывать свою политическую карьеру. Вместо этого она ограничится описанием своих ключевых политических решений со ссылками на некоторые детали биографии для углубленного понимания контекста.