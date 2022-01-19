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Журналист Вышинский: США могут устроить хаос на Украине по щелчку пальцев

  /   Обновлено: 19 января 2022 08:51
Политика
Журналист Вышинский: США могут устроить хаос на Украине по щелчку пальцев
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. При желании США могут погрузить Украину в хаос, им будет достаточно одного щелчка пальцев. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Есть мнение, что бывший украинский президент Петр Порошенко вернулся на родину ради того, чтобы устроить новый Майдан. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил вероятность подобных событий.

«Американцы могут организовать в этой стране хаос молниеносно, просто, что называется, по щелчку. Если их советники находятся практически во всех силовых структурах Украины, да и у них наверняка есть (просто тяжело назвать конкретные имена и фамилии), но абсолютно точно и понятно есть управляемые радикалы или тех, кого на Украине называют активистами. Они наверняка обладают какими-то арсеналами», — подчеркнул Вышинский.

Журналист Вышинский: США могут устроить хаос на Украине по щелчку пальцев
Народные новости /

Он добавил, что Вашингтон вряд ли доверил бы подобную операцию в руки Порошенко. Он тут просто лишнее звено. При желании Белый дом может обойтись и без него.

Ранее украинский политолог Вячеслав Ковтун рассказал, что нового госпереворота и Майдана на Украине из-за ситуации с экс-президентом Петром Порошенко ждать не стоит. По его мнению, миллиардер не имеет поддержки среди политиков.

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