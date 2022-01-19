«СберАвто» назвал Kia Sportage самым ожидаемым автомобилем у россиян в 2022 году

Москва, 19 января. Самыми ожидаемыми премьерами на автомобильном рынке России являются модели от корейской Kia, отечественной Lada и китайской Geely, рассказали в компании «СберАвто».

По имеющимся данным, 15% опрошенных ожидают автомобиль Kia Sportage пятого поколения. Старт продаж данной модели запланирован на первую половину года. Появление на рынке Lada Vesta после перелицовки обрадует около 13% респондентов. На третьем месте расположился китайский Geely КХ11, в модели заинтересованы 11% опрошенных.

«СберАвто» провел исследование в январе 2022 года среди 1500 жителей России.

Ранее стало известно, что цены на новые автомобили в РФ с 1 января выросли на 3%. Об этом сообщил председатель правления «Авилон» Андрей Павлович.