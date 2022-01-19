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«СберАвто» назвал Kia Sportage самым ожидаемым автомобилем у россиян в 2022 году

  /   Обновлено: 19 января 2022 08:49
Общество
«СберАвто» назвал Kia Sportage самым ожидаемым автомобилем у россиян в 2022 году
kia.ru  /  ООО «Киа Россия и СНГ»

Москва, 19 января. Самыми ожидаемыми премьерами на автомобильном рынке России являются модели от корейской Kia, отечественной Lada и китайской Geely, рассказали в компании «СберАвто».

По имеющимся данным, 15% опрошенных ожидают автомобиль Kia Sportage пятого поколения. Старт продаж данной модели запланирован на первую половину года. Появление на рынке Lada Vesta после перелицовки обрадует около 13% респондентов. На третьем месте расположился китайский Geely КХ11, в модели заинтересованы 11% опрошенных.

«СберАвто» провел исследование в январе 2022 года среди 1500 жителей России.

Ранее стало известно, что цены на новые автомобили в РФ с 1 января выросли на 3%. Об этом сообщил председатель правления «Авилон» Андрей Павлович.

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Все новости / Общество / «СберАвто» назвал Kia Sportage самым ожидаемым автомобилем у россиян в 2022 году
lada vesta kia sportage Geely КХ11
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