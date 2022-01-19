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Полиция эвакуировала детсады Красноярска из-за сообщений об угрозе взрывов

Происшествия
Полиция эвакуировала детсады Красноярска из-за сообщений об угрозе взрывов
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Красноярск, 19 января. Все красноярские детские сады эвакуировали из-за сообщений о минировании.

В правоохранительные органы Красноярска начали поступать сообщения о минировании детских садов. Отмечается, что отправители находятся за рубежом. Сотрудники детских садов связываются с родителями детей, просят забрать домой. Об этом сообщает ТАСС.

«Проводится эвакуация во всех детских садах города. Причина эвакуации не уточняется», — рассказали в городском управлении образования.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ успешно провели оперативно-розыскное мероприятие в связи с сообщением о якобы минировании нежилого здания. События происходили в городе Кинеле в 20 км от Самары. Оперативникам удалось установить личность автора сообщения, опубликованного в соцсети. Им оказался 14-летний ученик одной из кинельских школ. Подростку грозит до трех лет лишения свободы.

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красноярск минирование детские сады
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