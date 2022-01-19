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Telegraph: МИД Великобритании назвал Украину ключевым приоритетом внешней политики

Политика
Telegraph: МИД Великобритании назвал Украину ключевым приоритетом внешней политики
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Лондон, 19 января. Британский МИД воспринимает ситуацию вокруг и внутри Украины как приоритетное внешнеполитическое направление. Ведомство готово реагировать на любой сценарий развития событий, сообщила газета Telegraph со ссылкой на слова представителя министерства иностранных дел.

Резидент ведомства отметил, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ясно дала понять, что «любое вторжение» на украинскую территорию «повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки». Агентство Bloomberg ранее также проинформировало, что сотрудников британского внешнеполитического ведомства оповестили о необходимости в кратчайшее время подготовиться «к кризисному режиму».

«Ситуация, развивающаяся внутри и вокруг Украины, — ключевой приоритет для МИД, и, как все и ожидают, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы реагировать на любое развитие событий», — следует из заявления резидента британского МИД.

Москва неоднократно опровергала заявления Запада и Украины об «агрессивных действиях», о чем заявлял также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отмечал, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.

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telegraph элизабет трасс украина и великобритания
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