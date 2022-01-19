Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 09:12
09:12
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом доллара и евро
09:10
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал обвиняемых в угоне самолета в 2001 году
09:09
Общество
Умер судья шоу «Топ-модель по-американски» Андре Леон Телли
09:05
Происшествия
Студентов Новосибирского госуниверситета эвакуировали из-за угрозы взрыва
08:59
Экономика
Чекунков заявил о необходимости инвесторов принять решение по мосту на Сахалин
08:57
Политика
Социолог Копатько сомневается, что Порошенко снова станет президентом Украины
08:56
Происшествия
Сильный ветер и снегопады обрушились на Сочи
08:56
Политика
Социолог Копатько: украинская власть побаивается Порошенко
08:55
Политика
СКР организовал проверку по факту хищения коллекции скифского золота из Крыма
08:54
Политика
DPA: Меркель предложили возглавить один из органов ООН
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Директор «Россия сегодня» Вышинский: США не дадут устроить Порошенко новый Майдан

Политика
Директор «Россия сегодня» Вышинский: США не дадут устроить Порошенко новый Майдан
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 19 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет устроить в стране новый государственный переворот, поскольку ему не позволят сделать это США. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» оценил популярное мнение политологов, которые утверждают, что миллиардер вернулся на родину ради нового Майдана. Журналист сомневается, что это возможно.

«Петр Алексеевич вряд ли сможет стать инициатором или лицом, или возглавить какой-либо переворот на Украине. Просто ему это не позволит сделать американское посольство. На самом деле всем очевидно, что без американского посольства никакие серьезные действия на сегодняшний день на Украине невозможны. Особенно крупные публичные акции, которые приведут к попытке государственного переворота», — подчеркнул Вышинский.

Директор «Россия сегодня» Вышинский: США не дадут устроить Порошенко новый Майдан
Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

Он добавил, что сейчас Вашингтон не заинтересован в наращивании внутренней напряженности на Украине. Американцы не знают, во что эта дестабилизация может вылиться.

Ранее политолог Борис Рожин заявил, что возвращение Петра Порошенко на Украину связано с гарантиями, которые бывший президент получил от партнеров в США. По словам эксперта, для администрации Джозефа Байдена олигарх более приемлемая фигура на посту президента Украины, чем Владимир Зеленский.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Директор «Россия сегодня» Вышинский: США не дадут устроить Порошенко новый Майдан
украина сша порошенко майдан вышинский
Комментировать