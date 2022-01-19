Директор «Россия сегодня» Вышинский: США не дадут устроить Порошенко новый Майдан

Москва, 19 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет устроить в стране новый государственный переворот, поскольку ему не позволят сделать это США. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» оценил популярное мнение политологов, которые утверждают, что миллиардер вернулся на родину ради нового Майдана. Журналист сомневается, что это возможно.

«Петр Алексеевич вряд ли сможет стать инициатором или лицом, или возглавить какой-либо переворот на Украине. Просто ему это не позволит сделать американское посольство. На самом деле всем очевидно, что без американского посольства никакие серьезные действия на сегодняшний день на Украине невозможны. Особенно крупные публичные акции, которые приведут к попытке государственного переворота», — подчеркнул Вышинский.

Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

Он добавил, что сейчас Вашингтон не заинтересован в наращивании внутренней напряженности на Украине. Американцы не знают, во что эта дестабилизация может вылиться.

Ранее политолог Борис Рожин заявил, что возвращение Петра Порошенко на Украину связано с гарантиями, которые бывший президент получил от партнеров в США. По словам эксперта, для администрации Джозефа Байдена олигарх более приемлемая фигура на посту президента Украины, чем Владимир Зеленский.