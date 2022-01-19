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Платежи через «Мир» на Wildberries обогнали показатели Visa и Mastercard в 2021 году

  /   Обновлено: 19 января 2022 08:36
Экономика
Платежи через «Мир» на Wildberries обогнали показатели Visa и Mastercard в 2021 году
Пресс-служба АО «НСПК»

Москва, 19 января. Российская платежная система «Мир» стала самой популярной при оплате продукции онлайн-ритейлера Wildberries по итогам 2021 года, оставив позади Visa и Mastercard. Такие данные сообщили представители компании.

Совокупный объем платежей на Wildberries через «Мир» за прошлый год превысил отметку в 250 миллиардов рублей. В компании сообщили, что наибольшее число транзакций было зафиксировано в декабре и составил 41 млрд рублей.

«Объемы платежей, которые были осуществлены россиянами на Wildberries через отечественную платежную систему "Мир", впервые превысили аналогичные показатели зарубежных платежных систем в годовом исчислении», — передает РИА Новости слова ритейлера.

Перед Новым годом в Wildberries также зафиксировали рост спроса на российские товары за рубежом. Такой показатель в декабре 2021 года увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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