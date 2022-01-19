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Telegram-каналы высмеяли бессилие западных санкций против России

Политика
Telegram-каналы высмеяли бессилие западных санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. В Сети появилась новость, в которой утверждается, что Запад через свои санкции не сможет отключить Россию от банковской системы SWIFT.

Газета Handelsblatt заявила, что ЕС и США больше не планируют включать в санкционный список отсоединение РФ от SWIFT. Многочисленные Telegram-каналы не удивились подобному повороту событий.

«Потом еще немного посчитают и откажутся от энергетического эмбарго — мерзнуть же не хочется. Потом еще от чего-нибудь откажутся. Дешевеет Украина, однако», — ехидно заметил «Голос Мордора».

Канал «Клуб Двинского» пишет, что США и Евросоюз не будут как-либо ограничивать Россию в поставках нефти газа. От таких санкций, прежде всего, пострадают западные потребители.

«При этом Германия, как следует из публикации, требует исключений, чтобы не возникло проблем с оплатой импорта российских газа и нефти», — добавил RT.

Один из авторов канала в Telegram напомнил, что президент США Джо Байден страдает от низких рейтингов. Американцы недовольны скачком цен на бензин. Однако вместо этого глава Белого дома пытается увеличить добычу и уговаривает ОПЕК+, что априори не принесет результата.

Ранее политолог Андрей Иванов в интервью для ФАН рассказал, что Вашингтон и Брюссель посчитали, что отключение РФ от SWIFT грозит не только дестабилизацией международной финансовой сферы, но и еще созданием альтернативной платежной системы. Этот шаг станет фактическим объявлением «войны», к которой сытые европейцы не готовы.

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