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Журналист Вышинский: Порошенко является отцом украинской коррупции

Политика
Журналист Вышинский: Порошенко является отцом украинской коррупции
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 19 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко является отцом коррупции в стране. Об этом заявил исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Бывший глава государства по возвращению на родину устроил целый митинг. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил появление олигарха в стране.

«Этот человек точно не может претендовать на имидж борца с коррупцией, потому что он, по сути, является отцом украинской коррупции последнего времени. Это всем широко известно на Украине, все знают такие феерические примеры коррупции», — подчеркнул Вышинский.

Журналист Вышинский: Порошенко является отцом украинской коррупции
wikipedia.org /

Он добавил, что в свое время компания Порошенко выиграла тендер на ремонт украинского фрегата «Гетьман Сагайдачный», который является флагманом военно-морских сил страны. При этом в документации было указано, что предприятие, получившее контракт, должно иметь собственные доки на море. Однако «Ленинская кузница» находится в центре Киеве.

По мнению журналиста, подобные примеры ярко показывают то, что Порошенко плотно связан с коррупцией. В текущей ситуации его максимум поводят по судам, после чего вся эта история закончится.

Ранее общественный деятель Александр Лазарев рассказал, что Порошенко не будет сидеть в тюрьме, а, скорее всего, ограничится домашним арестом. Политолог считает, что олигарх избежит строгой меры наказания.

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украина порошенко коррупция
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