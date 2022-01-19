Пользователи Facebook возмутились названием остановки в Киеве в честь Шухевича

Киев, 19 января. Одна из трамвайных остановок в Киеве раньше была названа в честь генерала Николая Ватутина. Однако теперь ее переименовали ради пособника нацистов Романа Шухевича.

Этот шаг местных властей разгневал жителей украинской столицы. Свои эмоции и рассуждения они оставили в соцсетях.

«Скоро еще переименуют Киев в город Бендеры и Шухевича», — отметила «Неизвестная планета».

Украинец Виктор подчеркнул, что профашистская позиция украинской власти уже давно не секрет. Защищать их, значит, пачкать свою репутацию.

«Трагедия — это то, что народ с этим смирился и это нормализовал. Позорище», — добавил «А».

Алексей Б. предложил правительству больше думать о людях. Они занимаются переименованием остановок, когда лично он сидит дома без отопления уже второй день.

«Киевляне довольны? Как там лучший мэр Кличко?» — не без сарказма поинтересовался Alex.

Один из пользователей устал от нацизма на Украине. Он надеется, что с новыми выборами к власти придут более адекватные политики.

Ранее лауреат премии Правительства РФ в области СМИ Кирилл Вышинский заявил, что никогда у киевских властей не получится задушить русский язык на территории Украины, поскольку на нем говорит и считает родным большая часть жителей страны.