Пользователи «ВКонтакте» согласились с речью Лаврова по поводу конкретных ответов от США

Москва, 19 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от Запада конкретных ответов относительно ее требований.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не выстраивает политику по принципу «если». Россияне в соцсетях активно обсудили эту речь.

«Две сверхдержавы должны договориться. Всему миру будет легче. Россия выступает исключительно за мирный исход этого конфликта, но Вашингтон почему-то упирается. Кто-то там, за океаном, очень хочет, чтобы развязалась крупномасштабная война», — считает Adick O.

Евгений К. напомнил, что в подобном ключе Россия не делала заявлений уже очень давно. Вероятно, Запад не может прийти в себя после столь жесткой позиции.

«Живите спокойно, ничего не произойдет. Сил достаточно для сдерживания как внутренних, так и внешних врагов», — уверен Булат Ж.

Алексей Д. отметил, что во всем мире сейчас нарастают противоречия. При этом Китай предпочитает спокойно и дальше собирать смартфоны, а не вести жесткую политику против США.

Ранее глава МИД РФ Сергей лавров во время телефонных переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном призвал его не распространять спекуляции о якобы «готовящейся российской агрессии» против Украины.