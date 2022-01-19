Бундестаг: затягивание сертификации «СП-2» ставит под угрозу энергоснабжение всей Европы

Берлин, 19 января. Правительство Германии не должно затягивать или каким-либо образом препятствовать сертификации «Северного потока — 2», потому что это создает опасность для всего энергоснабжения Европы.

Правительство должно изменить свою стратегию в противоположную сторону, чтобы, напротив, ускорить реализацию такого важного проекта, отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре. Замедление сертификации идет на пользу лишь третьей стороне, то есть США. Об этом передает ТАСС.

«Разные стороны пытаются, исходя из различных мотивов, смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы», — считает Котре.

Правительство ФРГ заявляло, что ответственность за сертификацию «СП-2» лежит на немецком регуляторе. Одновременно с этим оно отмечало, что так называемая «российская агрессия» против Украины не останется без внимания.

По мнению аналитика Гая Чазан, «СП-2» внес раскол в правительство ФРГ. Так, канцлер Олаф Шольц не одобрил санкции против газопровода, а глава МИД Анналена Бербок настаивает на блокировке проекта.