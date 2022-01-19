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Минвостокразвития ждет иностранных инвесторов на Курилах после введения спецрежима

  /   Обновлено: 19 января 2022 07:52
Экономика
Минвостокразвития ждет иностранных инвесторов на Курилах после введения спецрежима
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 19 января. После введения специального налогового режима на Курилах будут рады инвесторам из любых стран, включая Японию, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Повышающие инвестиционную привлекательность Дальнего Востока России правовые режимы поддержки предпринимательской деятельности непрерывно усовершенствуются, сообщил в интервью РИА Новости министр. Создание на Курильских островах нового преференциального режима Чекунков назвал частью этой работы.

«При этом, как и в случае с остальными преференциальными режимами, уже созданными и действующими на Дальнем Востоке, мы приветствуем как российских, так и зарубежных инвесторов из любых стран, в том числе из Японии», — подчеркнул глава Минвостокразвития России.

В конце минувшего года полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что закон о льготном режиме для бизнеса на Курильских островах будет принят в ближайший период. По его словам, этот режим позволит региону стать одним из центров экономического роста.

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курилы дальний восток минвостокразвития чекунков
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