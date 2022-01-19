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Чекунков: Минвостока России уже начало привлекать инвесторов на Курилы

Экономика
Чекунков: Минвостока России уже начало привлекать инвесторов на Курилы
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Южно-Сахалинск, 19 января. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики начало привлекать инвесторов на Курилы. Об этом сообщил лава министерства Алексей Чекунков.

Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству обеспечить к 1 августа 2022 года принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Новые организации, создаваемые на данных островах, не будут облагаться налогами.

Чекунков в беседе с РИА Новости отметил, что министерство уже работе по привлечению инвесторов на Курильские острова. Помимо традиционных участников рыбной отрасли, будет сделан делать упор на туристические проекты.

Министр, отметил, что компании, занимающиеся рыбным промыслом, заинтересованы в развитии переработки на Курилах. Инвесторы в турпроекты заинтересованы в создании новых объектов туристической инфраструктуры. В частности, на Онекотане и Итурупе.

Ранее сообщалось, что Россия и Япония планируют создать новый морской маршрут на Дальний Восток. Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявлял, что Токио и Москва будут обсуждать вопросы о сотрудничестве после заключения мирного договора.

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курилы арктика дальний восток
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