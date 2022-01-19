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АКРА заявила о бессилии американских санкций против российских банков

Политика
АКРА заявила о бессилии американских санкций против российских банков
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. Возможные санкции США против России вряд ли смогут повлиять на кредитоспособность российских банков.

Санкции могут коснуться операций банков на зарубежных рынках. Об этом рассказал руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень, передает ТАСС.

«Санкции, вероятно, будут касаться как ограничений операций самих банков (осложняющего их работу на зарубежных рынках), так и штрафов в адрес их контрагентов, которые по цепочке могут затрагивать достаточно широкий круг компаний. Я не думаю, что это приведёт к существенному влиянию на кредитоспособность российских банков: они достаточно давно работают в режиме санкций и пока справляются с их давлением», — сказал он.

Ранее Financial Times сообщил, что Россия гораздо лучше подготовлена к последствиям потенциальных экономических санкций со стороны Запада, чем европейские государства. Как отметили авторы материала, все дело в зависимости стран Европы от поставок энергоносителей со стороны России.

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