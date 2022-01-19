Чекунов: спецрежим на Курилах создаст производства на островах

, 19 января. Специальный налоговый режим на Курилах будет способствовать созданию производств и инфраструктуры непосредственно на островах. Соответствующее заявление сделал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2021 года поручил правительству разработать поправки в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно нововведениям, организации, регистрируемые на архипелаге, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Страховые взносы для них будут составлять 7,6% в течение 10 лет. Кроме того, резиденты смогут пользоваться режимом свободной таможенной зоны.

«Законопроект не предусматривает особых условий для компаний, ведущих посредническую деятельность. Доля доходов резидентов от аренды, процентные доходы не должны превышать 10%. Предполагается создание производств и инфраструктуры непосредственно на островах», — отметил Чекунов.

Ведомство планирует, что на Курилах появятся крупные предприятия, индустриальные гиганты, подчеркнул он.

«Уверен, что новый механизм поддержки будет востребован у компаний, которые уже работают на Дальнем Востоке. Благодаря льготам они смогут инвестировать в развитие бизнеса — построить перерабатывающие мощности, объекты возобновляемой энергетики», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Курильские острова могут стать популярным местом для серфингистов и съемочных групп.