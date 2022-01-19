Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 07:40
07:35
Экономика
Чекунов: спецрежим на Курилах создаст производства на островах
07:21
Общество
Дев ждут откровенные разговоры, а Весов неожиданные перемены: гороскоп на 19 января
07:16
Экономика
Рынок слияний и поглощений в России упал за 2021 год на 40%
07:11
Происшествия
Более 15 пожарных тушили горящий дом на северо-западе Петербурга
07:11
Общество
Волочкова подаст в суд на члена экипажа после скандала на борту самолета
07:09
Спорт
Александра Овечкина признали лучшим снайпером сезона НХЛ
06:50
Политика
Посольство России в США призвало Запад не подталкивать Украину к провокациям
06:47
Общество
Автоэксперт Рязанов посоветовал обращаться в такси в случае пустого бака на трассе
06:29
Общество
Доктор Мясников: мы все так или иначе переболеем «Омикроном»
06:29
Политика
Россия напомнила США о праве перемещать войска по своей территории
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рынок слияний и поглощений в России упал за 2021 год на 40%

Экономика
Рынок слияний и поглощений в России упал за 2021 год на 40%
pixabay.com

Москва, 19 января. Сумма объявленных сделок по слияниям и поглощениям (M&A, mergers and acquisitions) с любым участием российских компаний в 2021 году снизилась на 40% по сравнению с результатами предыдущего года.

Таким образом она упала до 33,9 миллиарда долларов. Показатели продемонстрировало исследование аналитической компании Refinitiv.

По итогам 2020 года он составлял 56,5 миллиарда долларов. Количество сделок, наоборот, увеличилось с 831 до 938. При этом самой значительной сделкой в прошедшем году стала продажа «Роснефтью» доли в размере 5% в проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy из Сингапура. Refinitiv оценил стоимость этой сделки в 4 миллиарда рублей. «Роснефть» в отчете приводила оценку в 3,5 миллиарда евро.

Недавно руководитель государственной нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что в России необходимо осуществить реформу энергорынка.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Рынок слияний и поглощений в России упал за 2021 год на 40%
роснефть рынок сделки
Комментировать