Рынок слияний и поглощений в России упал за 2021 год на 40%

Москва, 19 января. Сумма объявленных сделок по слияниям и поглощениям (M&A, mergers and acquisitions) с любым участием российских компаний в 2021 году снизилась на 40% по сравнению с результатами предыдущего года.

Таким образом она упала до 33,9 миллиарда долларов. Показатели продемонстрировало исследование аналитической компании Refinitiv.

По итогам 2020 года он составлял 56,5 миллиарда долларов. Количество сделок, наоборот, увеличилось с 831 до 938. При этом самой значительной сделкой в прошедшем году стала продажа «Роснефтью» доли в размере 5% в проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy из Сингапура. Refinitiv оценил стоимость этой сделки в 4 миллиарда рублей. «Роснефть» в отчете приводила оценку в 3,5 миллиарда евро.

Недавно руководитель государственной нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что в России необходимо осуществить реформу энергорынка.