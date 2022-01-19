Волочкова подаст в суд на члена экипажа после скандала на борту самолета

Москва, 19 января. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова обратится в суд после скандала на борту самолета. Она намерена подать иск к стюарду, с которым произошел конфликт.

Избранник артистки раскрыл подробности конфликтной ситуации. По его словам, он принес Волочковой чашку кофе. Звезда балета спустила маску и начала его пить.

Неожиданно, как указал мужчина, к ним подошел стюард по имени Иван с камерой в руках. Член экипажа высказал претензии касательно того, что балерина была без средства индивидуальной защиты.

«Беру камеру, перевожу камеру на самолет, 90% [пассажиров сидят] без масок. Стюард начал грубить, вытягивать на конфликт. Дети испугались», — сообщил «Известиям» возлюбленный Волочковой.

По мнению 45-летней артистки, до нее «докопались» только из-за ее личности. Танцовщица не собирается оставлять это и намерена подать в суд на бортпроводника

Накануне стало известно о скандале с участием Волочковой. Звезда, отправившаяся из Мальдив в Москву, поругалась с бортпроводником из-за нежелания надеть маску. Очевидцы говорят, что конфликт длился час. У всех были опасения, что самолет совершит незапланированную посадку из-за балерины.