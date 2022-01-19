Александра Овечкина признали лучшим снайпером сезона НХЛ

Москва, 19 января. Россиянин Александр Овечкин признан лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22. У хоккеиста 27 шайб.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Виннипег Джетс» забросил шайбу на 17-й минуте встречи. Теперь на счету россиянина 27 голов в текущем сезоне. Он вышел на первое место, обогнав хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (26).

Матч между «Вашингтоном» и «Виннипег» завершился со счетом 4:3 в пользу команды россиянина. Отличились в этом матче Овечкин, Дмитрий Орлов, Алексей Протас и Том Уилсон (все — «Вашингтон Кэпиталз»), Кайл Коннор, Коул Перфетти и Пьер-Люк Дюбуа из «Виннипега».

На днях сообщалось, что Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. Он сократил отставание от канадца до 11 шайб.