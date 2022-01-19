Посольство России в США призвало Запад не подталкивать Украину к провокациям

Москва, 19 января. Посольство РФ в США призвало Запад не подталкивать «горячие головы» в Киеве к провокациям в Донбассе.

Диппредставительство прокомментировало заявления Белого дома о том, что Москва якобы готовится к эскалации ситуации вокруг Украины. Посольство призывает прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса.

«А главное — не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям», — указали в российские дипломаты.

Сотрудники посольства РФ также добавили, что Кремль не намерен ни на кого нападать. Дипломаты призвали Вашингтон подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряженности, отказавшись от поставок оружия Киеву.