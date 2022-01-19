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Автоэксперт Рязанов посоветовал обращаться в такси в случае пустого бака на трассе

Общество
Автоэксперт Рязанов посоветовал обращаться в такси в случае пустого бака на трассе
pixabay.com  /  gregroose

Москва, 19 января. Если на трассе закончился бензин, а до ближайшей заправки ехать далеко, то можно запаниковать. Однако даже в такой ситуации есть несколько вариантов действий, заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Во-первых, сейчас действует множество специальных служб, которые помогают бедолагам на дорогах. Также можно остановить проезжающую машину с просьбой дотянуть на буксире до заправки, как правило, многие водители не бросают товарища в беде, рассказал специалист в беседе с РИА Новости.

Еще один вариант — вызвать такси и попросить водителя купить топливо и привезти его. Главное — не рисковать и не использовать в панике альтернативную горючую жидкость (содержащую этанол, без перенастройки ЭБУ).

Недавно финская газета Ilta-Sanomat опубликовала исследование на предмет того, какие машины в России считаются роскошью. Финны удивились запросам россиян, читатели отметили, что у них в стране роскошью считается залить себе полный бак.

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машина такси бензин
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