Россия напомнила США о праве перемещать войска по своей территории

Вашингтон, 19 января. Российское посольство в США отвергло заявления Белого дома о том, что Россия готовится к эскалации вокруг Украины.

Дипведомство напомнило, что любое государство имеет право перемещать свои войска по своей территории. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать», — сказано в сообщении дипмиссии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что требования Германии относительно действий российской армии в пределах национальной территории неприемлемы. По итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок он подчеркнул, что Россия не создает никаких поводов для эскалации напряженности, в частности, вокруг Украины.