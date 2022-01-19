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Россия напомнила США о праве перемещать войска по своей территории

Политика
Россия напомнила США о праве перемещать войска по своей территории
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 января. Российское посольство в США отвергло заявления Белого дома о том, что Россия готовится к эскалации вокруг Украины.

Дипведомство напомнило, что любое государство имеет право перемещать свои войска по своей территории. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать», — сказано в сообщении дипмиссии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что требования Германии относительно действий российской армии в пределах национальной территории неприемлемы. По итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок он подчеркнул, что Россия не создает никаких поводов для эскалации напряженности, в частности, вокруг Украины.

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