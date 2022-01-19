Глава МИД Британии заявила о необходимости снизить зависимость Европы от российского газа

Лондон, 19 января. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала ЕС снизить зависимость от поставок российского газа.

Она также назвала российский газопровод «Северный поток — 2» несовместимым с якобы «агрессивными действиями России». По словам министра, заморозка данного проекта является хорошим развитием событий. Глава внешнеполитического ведомства Британии высказалась о необходимости ослабить зависимость Европы от газа, поставляемого из РФ.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в «агрессивных действиях». Москва отвергает все заявления об этом, отмечая, что Европа использует их в качестве предлога, чтобы разместить войска НАТО на приграничных территориях.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не может запретить строительство инфраструктуры для запуска газопровода «Северный поток — 2».