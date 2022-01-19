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Курилам предрекли статус популярного места для серфинга и съемок фильмов

Общество
Курилам предрекли статус популярного места для серфинга и съемок фильмов
wikipedia.org  /  Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia/Общественное достояние

Южно-Курильск, 19 января. Курильские острова могут стать популярным местом для серфингистов и съемочных групп. Минвостокразвития уже развивает соответствующую сферу, заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

Курилы — уникальное туристическое место, отметил он. Для серфингистов здесь есть высокая волна, а для съемок фильмов живописные места, нетронутые человеком. Для осуществления последнего на остров уже приглашают как российские, так и международные киностудии. Об этом передает РИА Новости.

«Здесь, например, есть высокая волна для серфинга. Этот вид спорта уже нашел поклонников на Камчатке, которая находится севернее, чем Курильские острова. Уверен, что в мире найдется немало серфингистов, которые мечтают найти новое место для спорта и отдыха», — отметил Чекунков.

Министр напомнил о трилогии «Властелин колец», снятой в Новой Зеландии. По его словам, это принесло острову дивиденды как во время съемок, так и в дальнейшем из-за турпотока. Аналогичная судьба может ждать и Курилы, которые также отличаются своими красивыми ландшафтами.

Ранее Минвостокразвития провело реконструкцию Дома культуры железнодорожников в городе Свободный. На это выделили 500 млн рублей.

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