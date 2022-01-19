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Посольство РФ: США стоит отказаться от поставок оружия на Украину в пользу дипломатии

Политика
Посольство РФ: США стоит отказаться от поставок оружия на Украину в пользу дипломатии
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 19 января. США необходимо отказаться от поставок оружия на Украину. Таким образом они подтвердят заинтересованность в дипломатической разрядке напряженности, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

США стоит прибегнуть к своему влиянию на власти Украины, отметила дипмиссия. Ведь добиться прекращения саботажа минских договоренностей можно с помощью убеждения. Заявление посольства опубликовано в Facebook-аккаунте.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ», — говорится в сообщении.

Киевские власти при этом сообщили, что страна нуждается в большем количестве оружия от своих партнеров. Соответствующий список уже передали странам-союзникам.

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