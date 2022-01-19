Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 06:09
06:00
Политика
Курильский вопрос: почему японская политика в отношении России становится все более резкой
05:47
Политика
Посольство РФ: США стоит отказаться от поставок оружия на Украину в пользу дипломатии
05:45
Политика
Читатели wPolityce уверены в необходимости сотрудничества Польши и России по газу
05:43
Общество
ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске из-за недостоверной информации
05:19
Экономика
Нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель впервые с 2014 года
05:14
Политика
Немецкий депутат Шмидт заявил, что Россия «минует» Европу в вопросах безопасности
05:02
Общество
Нутрициолог Ковиненко посоветовала выбирать растительные жиры для улучшения здоровья
04:52
Общество
Юрист Некрасов перечислил правила грамотно составленного завещания
04:42
Шоу-бизнес
Дженсен Эклз разрабатывает секретный фильм по киновселенной DC
04:40
Общество
Финансист Переславский предостерег от хранения купюр по 100 долларов и 500 евро
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели wPolityce уверены в необходимости сотрудничества Польши и России по газу

Политика
Читатели wPolityce уверены в необходимости сотрудничества Польши и России по газу
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 19 января. Польше стоит отказаться от идеи использования газопровода Baltic Pipe, поскольку у правительства есть договоренность о реверсе газа через ГТС «Ямал — Европа». Об этом заявил бывший польский вице-премьер Вальдемар Павляк.

Речь политика вызвала бурную реакцию среди читателей издания wPolityce. Многие из них согласились с этим утверждением.

«Я согласен с Павляком. Норвежские запасы уменьшаются. Интересно, как эксперты отреагируют, когда окажется, что сырья для Baltic Pipe нет? Невероятно? Что же, поживем, увидим. Но кто тогда спросит с этих экспертов?» — отметил ja,polaknie głosuję na PiS.

Один из читателей посмеялся с польских экспертов, которые раскритиковали Павляка. Они, судя по всему, не ожидали, что кто-то из политиков может выступать за газовые договоренности с Россией.

«Павляк сказал очевидную с экономической точки зрения вещь. Смысл имеет только долгосрочный договор с Россией в сочетании с работой газового терминала и собственной добычей», — подчеркнул пользователь под ником «А».

Он добавил, что полякам не стоит пренебрегать отношениями с Россией. В противном случае они заплатят за это слезами.

Ранее стало известно, что Польша объявила об окончании строительства магистрального газопровода Gas Interconnection Poland — Lithuania. В перспективе новая энергетическая магистраль может остаться пустой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели wPolityce уверены в необходимости сотрудничества Польши и России по газу
польша газ baltic pipe
Комментировать