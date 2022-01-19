Варшава, 19 января. Польше стоит отказаться от идеи использования газопровода Baltic Pipe, поскольку у правительства есть договоренность о реверсе газа через ГТС «Ямал — Европа». Об этом заявил бывший польский вице-премьер Вальдемар Павляк.

Речь политика вызвала бурную реакцию среди читателей издания wPolityce. Многие из них согласились с этим утверждением.

«Я согласен с Павляком. Норвежские запасы уменьшаются. Интересно, как эксперты отреагируют, когда окажется, что сырья для Baltic Pipe нет? Невероятно? Что же, поживем, увидим. Но кто тогда спросит с этих экспертов?» — отметил ja,polaknie głosuję na PiS.

Один из читателей посмеялся с польских экспертов, которые раскритиковали Павляка. Они, судя по всему, не ожидали, что кто-то из политиков может выступать за газовые договоренности с Россией.

«Павляк сказал очевидную с экономической точки зрения вещь. Смысл имеет только долгосрочный договор с Россией в сочетании с работой газового терминала и собственной добычей», — подчеркнул пользователь под ником «А».

Он добавил, что полякам не стоит пренебрегать отношениями с Россией. В противном случае они заплатят за это слезами.

Ранее стало известно, что Польша объявила об окончании строительства магистрального газопровода Gas Interconnection Poland — Lithuania. В перспективе новая энергетическая магистраль может остаться пустой.