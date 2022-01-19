Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 06:09
06:00
Политика
Курильский вопрос: почему японская политика в отношении России становится все более резкой
05:47
Политика
Посольство РФ: США стоит отказаться от поставок оружия на Украину в пользу дипломатии
05:45
Политика
Читатели wPolityce уверены в необходимости сотрудничества Польши и России по газу
05:43
Общество
ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске из-за недостоверной информации
05:19
Экономика
Нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель впервые с 2014 года
05:14
Политика
Немецкий депутат Шмидт заявил, что Россия «минует» Европу в вопросах безопасности
05:02
Общество
Нутрициолог Ковиненко посоветовала выбирать растительные жиры для улучшения здоровья
04:52
Общество
Юрист Некрасов перечислил правила грамотно составленного завещания
04:42
Шоу-бизнес
Дженсен Эклз разрабатывает секретный фильм по киновселенной DC
04:40
Общество
Финансист Переславский предостерег от хранения купюр по 100 долларов и 500 евро
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске из-за недостоверной информации

  /   Обновлено: 19 января 2022 05:43
Общество
ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске из-за недостоверной информации
pixabay.com  /  937983

Вашингтон, 19 января. Информация о минировании самолета Ryanair, который экстренно посадили в минском аэропорту, оказалась ложной. Об этом заявила Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В отчетах сказано, что в самолете не было найдено свидетельств о существовании бомбы, а значит информация было ложной. Однако ИКАО не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — сказано в документах.

В организации заявили, что передача ложной информации не соответствует положениям конвенции Монтре. Группа экспертов не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какой-либо стране.

Ранее Белоруссия опровергла подлинность польской записи переговоров пилота Ryanair с диспетчером. Запись переговоров диспетчера минского аэропорта с пилотом самолета Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, подвергалась цифровой обработке белорусских специалистов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске из-за недостоверной информации
минирование ryanair икао
Комментировать