ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске из-за недостоверной информации

Вашингтон, 19 января. Информация о минировании самолета Ryanair, который экстренно посадили в минском аэропорту, оказалась ложной. Об этом заявила Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В отчетах сказано, что в самолете не было найдено свидетельств о существовании бомбы, а значит информация было ложной. Однако ИКАО не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — сказано в документах.

В организации заявили, что передача ложной информации не соответствует положениям конвенции Монтре. Группа экспертов не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какой-либо стране.

Ранее Белоруссия опровергла подлинность польской записи переговоров пилота Ryanair с диспетчером. Запись переговоров диспетчера минского аэропорта с пилотом самолета Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, подвергалась цифровой обработке белорусских специалистов.