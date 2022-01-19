Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 06:09
06:00
Политика
Курильский вопрос: почему японская политика в отношении России становится все более резкой
05:47
Политика
Посольство РФ: США стоит отказаться от поставок оружия на Украину в пользу дипломатии
05:45
Политика
Читатели wPolityce уверены в необходимости сотрудничества Польши и России по газу
05:43
Общество
ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске из-за недостоверной информации
05:19
Экономика
Нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель впервые с 2014 года
05:14
Политика
Немецкий депутат Шмидт заявил, что Россия «минует» Европу в вопросах безопасности
05:02
Общество
Нутрициолог Ковиненко посоветовала выбирать растительные жиры для улучшения здоровья
04:52
Общество
Юрист Некрасов перечислил правила грамотно составленного завещания
04:42
Шоу-бизнес
Дженсен Эклз разрабатывает секретный фильм по киновселенной DC
04:40
Общество
Финансист Переславский предостерег от хранения купюр по 100 долларов и 500 евро
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель впервые с 2014 года

Экономика
Нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель впервые с 2014 года
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 19 января. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с октября 2014 года превысила 89 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ранее ОПЕК оставила неизменным прогноз по росту спроса на нефть на фоне умеренного восстановления глобальной экономики по итогам 2021 года, а в 2022 году на уровне 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2 млн б/с соответственно.

Спрос по итогам 2021 года составил 96,6 млн баррелей в сутки. В 2022 году спрос ожидается на уровне 100,8 млн баррелей в сутки, следует из январского отчета организации.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель впервые с 2014 года
нефть биржа цены на нефть
Комментировать