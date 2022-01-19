Нефть марки Brent подорожала до 89 долларов за баррель впервые с 2014 года

Лондон, 19 января. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с октября 2014 года превысила 89 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ранее ОПЕК оставила неизменным прогноз по росту спроса на нефть на фоне умеренного восстановления глобальной экономики по итогам 2021 года, а в 2022 году на уровне 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2 млн б/с соответственно.

Спрос по итогам 2021 года составил 96,6 млн баррелей в сутки. В 2022 году спрос ожидается на уровне 100,8 млн баррелей в сутки, следует из январского отчета организации.