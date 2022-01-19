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Немецкий депутат Шмидт заявил, что Россия «минует» Европу в вопросах безопасности

Политика
Немецкий депутат Шмидт заявил, что Россия «минует» Европу в вопросах безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Берлин, 19 января. Берлин не может ничего предложить Москве, кроме диалога по вопросу европейской безопасности.

В немецком коалиционном правительстве до сих пор существуют разногласия по поводу подхода к России. Об этом рассказал депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ойген Шмидт, передает РИА Новости.

«Что на самом деле может предложить Германия кроме диалога по этому вопросу? Неслучайно Россия обратилась к США, минуя их европейских сателлитов, для установления новых правил безопасности на европейском континенте», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль рассчитывает на влияние немецкой стороны на Киев для выполнения Украиной Минских соглашений. Соответствующим заявлением министр иностранных дел России поделился во время совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок.

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