Юрист Некрасов перечислил правила грамотно составленного завещания

Москва, 19 января. Правильно составленное завещание разочарованные родственники, не попавшие в него, практически не смогут оспорить, заявил юрист, член Палаты налоговых консультантов, замгендиректора ООО «Консалтинг ЮК» Алексей Некрасов.

В этом случае родственники могут подать в суд. Подать заявление об оспаривании завещания наследники могут, запретить это нельзя, однако навряд ли эта попытка увенчается успехом, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

Чтобы снизить риск неблагоприятного исхода, юрист советует составлять завещание заблаговременно, будучи здоровым и в твердой памяти. Не следует скрывать от наследников факт составления завещания, о содержании им сообщать необязательно. При составлении завещания попросить нотариуса вести видеофиксацию.

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