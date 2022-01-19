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Юрист Некрасов перечислил правила грамотно составленного завещания

  /   Обновлено: 19 января 2022 04:52
Общество
Юрист Некрасов перечислил правила грамотно составленного завещания
pixabay.com  /  Rafa Bordes

Москва, 19 января. Правильно составленное завещание разочарованные родственники, не попавшие в него, практически не смогут оспорить, заявил юрист, член Палаты налоговых консультантов, замгендиректора ООО «Консалтинг ЮК» Алексей Некрасов.

В этом случае родственники могут подать в суд. Подать заявление об оспаривании завещания наследники могут, запретить это нельзя, однако навряд ли эта попытка увенчается успехом, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

Чтобы снизить риск неблагоприятного исхода, юрист советует составлять завещание заблаговременно, будучи здоровым и в твердой памяти. Не следует скрывать от наследников факт составления завещания, о содержании им сообщать необязательно. При составлении завещания попросить нотариуса вести видеофиксацию.

Недавно новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг предложили ввести в России. Какие схемы обмана в данной области наиболее чаще используют злоумышленники, рассказал юрист Европейской юридической службы Ильдар Макешов.

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