Дженсен Эклз разрабатывает секретный фильм по киновселенной DC

Лос-Анджелес, 19 января. Голливудский актер Дженсен Эклз разрабатывает секретный проект в рамках киновселенной DC для студии Warner Bros. Детали фильма он пока держит в секрете.

Звезда сериала «Сверхъестественное» до своей знаменитой роли уже снимался в супергеройском жанре. Он появлялся в сериале «Тайны Смолвиля» в четвертом сезоне, где сыграл тренера Джейсона Тига. Кроме того, он дважды участвовал в озвучке анимационных фильмов о Бэтмене. Об этом пишет ScreenRant.

В недавнем подкасте, посвященному сериалу «Тайны Смолвиля», у артиста поинтересовались, хотел бы он поработать в супергероике? Однако сам Дженсен удивил, поскольку заявил, что уже тайно связан со студией Warner Bros.

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«Есть проект в округе Колумбия, который я сейчас разрабатываю вместе с Warner Bros. и еще несколькими хорошими партнерами, за которых я скрестил пальцы. Но, опять же, я не собираюсь говорить об этом, потому что я не хочу сглазить», — отметил Эклз.

Ранее стало известно, что актер Дэниел Рэдклифф воплотит на экранах роль пародиста Странного Эла Янковича в биографическом фильме. Съемки стартуют в следующем месяце.