Финансист Переславский предостерег от хранения купюр по 100 долларов и 500 евро

Москва, 19 января. Из иностранных банкнот относительно опасно хранить лишь купюры в 100 долларов и 500 евро, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

С банкнотой номиналом 500 евро проблемы рано или поздно возникнут в европейских странах. Могут появиться вопросы об их происхождении, так как банкноты этого номинала перестали печатать в 2016 году и начали изымать из оборота в 2019 году.

«Причина – в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того их часто используют для хранения в сейфах или ячейках», — сообщил агентству «Прайм» Переславский.

Банкнота в 100 долларов опасна из-за возможности нарваться на подделку. Эксперт посоветовал поменять их в банке, чтобы быть уверенным в подлинности купюр.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в данный момент лучше не хранить деньги на счетах или банковских карточках, поскольку в стране фиксируется высокий уровень инфляции. Лучше всего вложить их в покупку ценных бумаг.