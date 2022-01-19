Старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет в Испании

Мадрид, 19 января. Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, самый старый мужчина в мире, скончался в Леоне, информировали на сайте Книги рекордов Гиннесса.

На момент смерти мужчине было 112 лет. Испанец попал в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней.

«Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день», — говорится в заявлении.

При жизни мужчина рассказывал, что из-за низкого роста в полтора метра его не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании в 1936 году. Поэтому он решил участвовать в общенациональном деле по своему и начал делать обувь для солдат, открыв собственное небольшое предприятие. В свободное время он играл в футбол и болел за команду родного города — «Культураль Леонеса».

Накануне ушел из жизни и российский актер, снявшийся в популярных сериалах «Солдаты» и «Моя прекрасная няня» Анатолий Басин. Он скончался на 73-м году жизни. Трагической новостью поделился на своем сайте Иркутский академический драмтеатр.