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Продюсер и сценарист «Загадочного убийства — 2» похвалил игру Энистон и Сэндлера

  /   Обновлено: 19 января 2022 04:14
Шоу-бизнес
Продюсер и сценарист «Загадочного убийства — 2» похвалил игру Энистон и Сэндлера
 /  кадр из фильма Мы - Миллеры

Лос-Анджелес, 19 января. Продюсер и сценарист сиквела комедийного боевика «Загадочное убийство» Джеймс Вандербильт рассказал, что на съемочной площадке между актерами Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон образовалась особая связь.

Первая часть стартовала на стриминговом сервисе Netflix в 2019 году и стала рекордом для платформы в свое время. По сюжету главные герои отправляются в отпуск в Европу, чтобы вернуть страсть в отношениях.

В результате пару обвиняют в убийстве, которое произошло на яхте. Чтобы доказать свою невиновность, они самостоятельно начинают расследование. Об этом пишет ScreenRant.

В недавнем интервью сценарист описал рабочий процесс над сиквелом. Особенно ему понравилась игра двух основных актеров.

«Адам и Джен невероятны, и у них просто такая замечательная химия. Это так здорово, иметь возможность снять такой фильм. Многое из того, что я делал, было более серьезным, или активным. Так что просто чистая забавная комедия — это было то, что я действительно хотел сделать», — отметил сценарист.

Ранее продюсер Питер Сафран заявил, что фильм «Шазам-2» является более смешным и остросюжетным в сравнении с оригиналом. Сиквел выйдет в кинотеатрах в 2023 году.

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