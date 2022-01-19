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Юрист Спиридонова разъяснила правила обязательной индексации зарплат россиян

  /   Обновлено: 19 января 2022 04:07
Экономика
Юрист Спиридонова разъяснила правила обязательной индексации зарплат россиян
murmansk.sledcom.ru  /  Следственный комитет Мурманской области

Москва, 19 января. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова объяснила, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен. Повышение зарплаты зависит от финансовых возможностей и желания работодателя, а индексация — это госгарантия по зарплате всем работающим по трудовым договорам работникам.

Трудовое законодательство не предусматривает единой для всех работников индексации зарплаты. Ее правила определяются в зависимости от источника финансирования, законами и подзаконными нормативными актами, коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом.

Спиридонова отметила, что работодатели, не получающие бюджетного финансирования, вправе избрать любые порядок и условия ее осуществления. Индексирование проводится методом увеличения зарплаты на определенный коэффициент, который коммерческие организации устанавливают самостоятельно.

Юрист отметила, что за неисполнение требований законодательства предусматриваются штрафы. Также организация будет вынуждена пересчитать зарплату и осуществить зачисление в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Ранее сообщалось, что доиндексация пенсий пожилых россиян ожидается в феврале 2022 года. Страховые выплаты пенсионерам уже были проиндексированы на 5,9%.

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