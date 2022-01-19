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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии данных о передаче COVID-19 от хомяков к человеку

Наука
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии данных о передаче COVID-19 от хомяков к человеку
pixabay.com

Москва, 19 января. Пока нет данных, что именно хомяки в Гонконге стали источником заражения коронавирусом, заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Накануне по меньшей мере 11 случаев заражения хомяков коронавирусом выявили в Гонконге, после чего были зафиксированы подтвержденный и предполагаемый случай заражения людей, связанных с местным зоомагазином. После этого ученые взялись проверять предположение, что первопричиной пандемии стали именно эти домашние грызуны, рассказала специалист в беседе с РИА Новости.

«Окончательных данных, что именно эти животные являются основным и единственным источником заражения, пока нет. Поэтому, хоть все это и тревожно звучит, паниковать не стоит», — сказала Провоторова.

Нужно помнить, что основной путь заражения коронавирусом — от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому необходимо соблюдать все предписанные специалистами меры безопасности, заключила собеседница агентства.

В начале декабря стало известно о случае выздоровления кота от коронавируса в Перми. По утверждению врачей, сам коронавирус не так опасен для кошек, как инфекционный перитонит, к которому он приводит. После этой болезни выживают лишь два процента животных.

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ученые коронавирус хомяки
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