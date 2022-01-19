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Объем вложений России в госбумаги США сократился до 2,4 млрд долларов в октябре

  /   Обновлено: 19 января 2022 03:50
Экономика
Объем вложений России в госбумаги США сократился до 2,4 млрд долларов в октябре
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. Объем вложений России в государственные ценные бумаги США в ноябре 2021 года сократился по сравнению с предшествующим месяцем до 2,409 млрд долларов, следует из документов Минфина Соединенных Штатов Америки.

В октябре вложения России в государственные ценные бумаги США составляли 3,720 млрд долларов, в сентябре — в 3,918 млрд долларов. На долгосрочные облигации в ноябре в российских вложениях приходился 101 млн долларов, 2,3 млрд долларов составляли краткосрочные вложения. В октябре показатели составляли 554 млн долларов и 3,1 млрд долларов соответственно.

Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США в 2018 году. Крупнейшими держателями американских госбумаг в ноябре прошлого года оставались Япония (около 1,3 трлн долларов) и Китай (около 1,08 трлн долларов).

Ранее аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предупредил о росте размера госдолга России в ближайшие годы. Ожидается, что к 2024 году показатель достигнет до 21,1% от ВВП. Рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы нет, отметил Саватюгин.

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