Объем вложений России в госбумаги США сократился до 2,4 млрд долларов в октябре

Москва, 19 января. Объем вложений России в государственные ценные бумаги США в ноябре 2021 года сократился по сравнению с предшествующим месяцем до 2,409 млрд долларов, следует из документов Минфина Соединенных Штатов Америки.

В октябре вложения России в государственные ценные бумаги США составляли 3,720 млрд долларов, в сентябре — в 3,918 млрд долларов. На долгосрочные облигации в ноябре в российских вложениях приходился 101 млн долларов, 2,3 млрд долларов составляли краткосрочные вложения. В октябре показатели составляли 554 млн долларов и 3,1 млрд долларов соответственно.

Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США в 2018 году. Крупнейшими держателями американских госбумаг в ноябре прошлого года оставались Япония (около 1,3 трлн долларов) и Китай (около 1,08 трлн долларов).

Ранее аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предупредил о росте размера госдолга России в ближайшие годы. Ожидается, что к 2024 году показатель достигнет до 21,1% от ВВП. Рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы нет, отметил Саватюгин.