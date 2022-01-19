Трассу А-114 перекрыли из-за ДТП в Волховском районе Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 января. Трассу Вологда — Тихвин перекрыли из-за ДТП в Волховском районе Ленинградской области во вторник вечером, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожная авария произошла около деревни Хвалово около 20:00. В результате столкновения легковушки с грузовиком никто не пострадал, но трасса была полностью перекрыта.

На месте происшествия работают спасатели, дорожные специалисты и сотрудники полиции. Объезд перекрытого участка трассы осуществляется через деревню Наволок Лужского района Ленобласти. Причин и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Нечищеные от снега и наледи на дорогах провоцируют рост количества аварий в Петербурге. Пассажирский автобус ранее попал в ДТП в петербургском поселке Шушары. По словам очевидцев, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге. Некоторые петербуржцы убеждены, что губернатор Александр Беглов не сумел подготовить город к зиме.