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Трассу А-114 перекрыли из-за ДТП в Волховском районе Ленобласти

Происшествия
Трассу А-114 перекрыли из-за ДТП в Волховском районе Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 января. Трассу Вологда — Тихвин перекрыли из-за ДТП в Волховском районе Ленинградской области во вторник вечером, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожная авария произошла около деревни Хвалово около 20:00. В результате столкновения легковушки с грузовиком никто не пострадал, но трасса была полностью перекрыта.

На месте происшествия работают спасатели, дорожные специалисты и сотрудники полиции. Объезд перекрытого участка трассы осуществляется через деревню Наволок Лужского района Ленобласти. Причин и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Нечищеные от снега и наледи на дорогах провоцируют рост количества аварий в Петербурге. Пассажирский автобус ранее попал в ДТП в петербургском поселке Шушары. По словам очевидцев, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге. Некоторые петербуржцы убеждены, что губернатор Александр Беглов не сумел подготовить город к зиме.

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