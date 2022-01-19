Экономист Жильников назвал маловероятным очередной обвал рубля

Москва, 19 января. Курс российской валюты может укрепиться в широкой перспективе, но при негативном сценарии доллар может подорожать до 80 рублей, считает аналитик Егор Жильников.

Негативный сценарий выглядит реалистичным при взлете странового риска или падении цен на нефть до 60 долларов за баррель и ниже, считает главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк».

Такое развитие событий Жильников считает маловероятным. Аналитики склоняются к тому, что курс доллара в ближайшем будущем будет тяготеть к фундаментальной стоимости, уточнил специалист.

«Рассматривая цикличность после резких ослаблений рубля, мы видим, что коррекция происходила, в основном, без компенсирования всех потерь. Затяжные падения рубля сопровождаются в среднем двухнедельной коррекцией», — сообщил агентству «Прайм» эксперт.

Аналитик отметил, что курс доллара оказался гораздо выше 52-х и 26-тидневных средних показателей. А индекс RSI сигнализирует о продаже доллара. Это позволяет рассчитывать на продолжение укрепления рубля в широкой перспективе, считает Жильников.

Ранее инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев заявил, что американская валюта может упасть до 68 рублей к концу 2022 года. По словам эксперта, доллар на мировом рынке уже стал ослабляться к другим валютам, развернувшись от полуторагодовых максимумов.