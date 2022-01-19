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Генерал-лейтенант Бижев: обновленные «Буки» дадут полную защиту от воздушного нападения

  /   Обновлено: 19 января 2022 03:24
Армия
Генерал-лейтенант Бижев: обновленные «Буки» дадут полную защиту от воздушного нападения
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 января. Первая в России бригада зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» была развернута в Южном военном округе. Данная модификация является самой мощной версией «Буков», рассказал экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

Он подчеркнул, что у комплексов были улучшены все характеристики, включая высоту и дальность атак, помехозащищенность, мобильность, а также способность прикрывать различные объекты. По словам Бижева, модифицированные «Буки» смогут обеспечить российские войска полной защитой от воздушного нападения, передают «Известия».

«"Бук-М3" предназначен для охраны и обороны узлов связи и командных пунктов общевойсковой армии, в наступлении и в обороне. Он способен прикрывать с воздуха все части. Средства ПВО полков, дивизий, армии объединяются в единую систему», — добавил генерал-лейтенант.

Также ранее стало известно, что в ближайшие полтора года Минобороны России утвердит облик перспективного боевого вертолета. На данный момент идет обсуждение данного вопроса с представителями оборонного ведомства страны.

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