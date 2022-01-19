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Собственник при сдаче квартиры передает арендатору права на владение и пользование

Общество
Собственник при сдаче квартиры передает арендатору права на владение и пользование
pixabay.com

Москва, 19 января. После сдачи квартиры арендодатель не может приходить без предупреждения и менять замки на входной двери по собственной инициативе. Об этом рассказал юрист Степан Хантимиров.

Юрист адвокатского бюро Asterisk в беседе с РИА Новости отметил, что отношения между собственником и квартиросъемщиком регулирует договор аренды. Документ накладывает обязательства не только на снимающего квартиру человека, но и на владельца недвижимости.

Юрист указал, что согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ, несмотря на имеющееся право на владение у собственника квартиры, с момента подписания договора аренды он временно передает арендатору права на владение и пользование. Если ему требуется регулярно посещать жилье, он должен прописать частоту визитов в договоре — в противном случае он должен будет согласовывать это с квартиросъемщиком.

«Вход в квартиру с помощью второго комплекта ключей или проникновение под предлогом проверки квартиры может стать основанием для возбуждения уголовного дела со штрафом до 40 тысяч рублей или арестом на срок до трех месяцев», — заявил юрист.

Владелец недвижимости не имеет права менять замки на входной двери без согласия арендатора при условии, что квартиросъемщик не нарушает условия договора аренды. Если конфликт дойдет до суда, то собственнику может грозить штраф за самоуправство, заявил юрист.

Ранее основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев заявил, что аренда жилья станет выгоднее ипотеки в 2022 году. Увеличение предложения на рынке должно затормозить рост арендных ставок.

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юрист арендаторы аренда квартиры
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