Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 03:07
02:56
Политика
Офис Зеленского назвал политику Байдена по Донбассу двуличной
02:48
Общество
Пожилых людей и детей до трех лет назвали самыми уязвимыми при «Омикроне»
02:22
Общество
Количество связанных со взятками преступлений в России выросло на 30% за 2021 год
02:21
Общество
Спасатель Халилов порекомендовал растирать конечности во избежание обморожения зимой
02:13
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф сыграет пародиста Эла Янковича в биографическом фильме
02:13
Шоу-бизнес
Место съемок культовой сцены с пытками бензопилой из «Лица со шрамом» стало аптекой
02:13
Общество
Переболевших бессимптомно COVID-19 россиян в шесть раз больше официально диагностированных
02:13
Армия
Вьетнамская народная армия собрала макет танка на базе мотоцикла
02:00
Экономика
На фоне геополитических рисков: сколько будет стоить доллар к концу января
01:56
Шоу-бизнес
Продюсер «Шазама-2» назвал фильм смешным и остросюжетным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Офис Зеленского назвал политику Байдена по Донбассу двуличной

Политика
Офис Зеленского назвал политику Байдена по Донбассу двуличной
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 19 января. Офис украинского лидера Владимира Зеленского считает двуличной политику американского президента Джо Байдена по решению конфликта в Донбассе, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

США пытаются заставить Украину выполнить политическую часть Минских соглашений и в то же время где-то уступить России во внутренней политике, рассказал источник перед визитом госсека США Энтони Блинкена в Киев.

«Но на Банковой (в Офисе президента Украины. — Прим. ФАН) крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — заявил он.

Источник добавил, что у Зеленского нет желания выполнять требования США. При этом он может не зависеть от позиции Запада, благодаря экономической ситуации. Однако иностранные инвестиции начали массово выводить из Украины из-за публикаций о возможном военном конфликте. Из-за этого финансовое положение Киева может ухудшиться.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас выглядит «нереальным путем». Украину в Альянс никто не собирается брать.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Офис Зеленского назвал политику Байдена по Донбассу двуличной
донбасс зеленский байден
Комментировать