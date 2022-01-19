Офис Зеленского назвал политику Байдена по Донбассу двуличной

Киев, 19 января. Офис украинского лидера Владимира Зеленского считает двуличной политику американского президента Джо Байдена по решению конфликта в Донбассе, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

США пытаются заставить Украину выполнить политическую часть Минских соглашений и в то же время где-то уступить России во внутренней политике, рассказал источник перед визитом госсека США Энтони Блинкена в Киев.

«Но на Банковой (в Офисе президента Украины. — Прим. ФАН) крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — заявил он.

Источник добавил, что у Зеленского нет желания выполнять требования США. При этом он может не зависеть от позиции Запада, благодаря экономической ситуации. Однако иностранные инвестиции начали массово выводить из Украины из-за публикаций о возможном военном конфликте. Из-за этого финансовое положение Киева может ухудшиться.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас выглядит «нереальным путем». Украину в Альянс никто не собирается брать.