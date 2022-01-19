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Количество связанных со взятками преступлений в России выросло на 30% за 2021 год

Общество
Количество связанных со взятками преступлений в России выросло на 30% за 2021 год
Прокуратура Республики Коми

Москва, 19 января. Количество преступлений, связанных со взяточничеством, увеличилось почти на 30%. Материалы статистики за период с января по декабрь 2021 года опубликовало МВД.

Так по информации ведомства, в прошлом году зарегистрировано более 18 590 таких преступлений, что на 27,8% больше, чем в 2020 году. Из них 5 тыс. преступлений связаны с получением взятки, почти 4,5 тыс. — с дачей взятки, а более 2 тыс. — с посредничеством.

На мелкое взяточничество приходится более 7 тыс. нарушений, передает ТАСС. Всего в России в 2021 году зарегистрировано более 35 тыс. коррупционных преступлений.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала полковника внутренней службы, экс-замглавы УФСИН России по Томской области. Его подозревают в получении крупной взятки.

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коррупция мвд взяточничество
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