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Дэниел Рэдклифф сыграет пародиста Эла Янковича в биографическом фильме

Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф сыграет пародиста Эла Янковича в биографическом фильме
Global Look Press  /  Theodore Liasi/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 19 января. Голливудский актер Дэниел Рэдклифф воплотит на экранах роль пародиста Странного Эла Янковича в биографическом фильме. Съемки стартуют в следующем месяце.

Сообщается, что звезда «Гарри Поттера» уже подписал контракт. Авторами идеи выступил сам музыкант и постановщик Эрик Аппель. Кинолента будет представлена на стриминговом сервисе Roku. Съемочный процесс пройдет в Лос-Анджелесе.

«Когда в 1989 году вышел мой последний фильм, я дал торжественную клятву своим поклонникам, что буду выпускать крупный фильм каждые 33 года, как по часам. Я очень рад сообщить, что мы идем по графику. И я абсолютно взволнован тем, что Дэниел Рэдклифф будет изображать меня в фильме. Я нисколько не сомневаюсь, что именно за эту роль его будут помнить будущие поколения», — заявил Янкович.

Дэниел Рэдклифф сыграет пародиста Эла Янковича в биографическом фильме
wikimedia.org / Luke Harold / CC-Zero

Представитель Roku подчеркнул, что в современном кинематографе очень мало кинолент о знаменитых музыкантах. Поэтому площадка рада представить зрителям фильм «Странный: история Эла Янковича».

Ранее актер Брэдли Купер вспомнил о съемках фильма «Аллея кошмаров». В одной из сцен он был на экране полностью обнаженным, но ради этого ему пришлось сидеть раздетым около шести часов.

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кино дэниел рэдклифф съемки эл янкович
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